Unfall am frühen Morgen An der Jet-Tankstelle in Rheinhausen hat’s gekracht

Rheinhausen · Bei einem Unfall an der Jet-Tankstelle an der Asterlager Straße sind zwei Autos so heftig zusammengestoßen, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte einen anderen Wagen übersehen.

16.08.2024 , 15:20 Uhr

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Polizei Duisburg

Glück im Unglück hatten zwei Verkehrsteilnehmende, deren Autos am Donnerstag gegen 6.50 Uhr auf der Asterlager Straße in Höhe einer Tankstelle kollidierten. Die verständigte Streifenwagenbesatzung sperrte die Unfallstelle ab und befragte die Beteiligten. Die 21-jährige Verursacherin des Unfalls räumte ein, dass sie mit ihrem weißen Peugeot 208 vom Tankstellengelände nach rechts auf die Asterlager Straße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den grauen VW Passat eines Mannes (59), welcher die Asterlager Straße aus Moers kommend in Richtung Homberg befuhr. Beide klagten über leichte Schmerzen, benötigten aber keinen Rettungswagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die eingesetzten Beamten schrieben eine Strafanzeige.

(RP)