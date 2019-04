Altschuldenhilfe für Duisburg und Oberhausen : Schulterschluss von zwei armen Städten

Duisburg/ Oberhausen Die Oberbürgermeister von Duisburg und Oberhausen fordern gemeinsam Altschulden-Hilfe vom Bund.

„In Duisburg blicken wir bereits auf den fünften ausgeglichenen Haushalt in Folge. Das ist ein großer Erfolg und dennoch sorgt die Last der Altschulden dafür, dass die Zukunftschancen für die Menschen in der Region schwer beeinträchtigt sind. Mit einem Altschulden-Schnitt hat der Bund die historische Gelegenheit, diese Metropolregion wieder zum Zukunftsmotor zu machen. Niedrigzinsen und Hochkonjunktur bieten derzeit den wirtschaftlichen Rahmen und die realistische Chance, einen Altschulden-Schnitt tatsächlich zu realisieren“, so Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.