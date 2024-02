Duisburg und Indien Eine Filmdose und das Stahlwerk Rourkela

Serie | Duisburg · Ein Fund im Duisburger Stadtmuseum zeigt eine deutsch-indische Feier in Duisburg. Das Interesse an Indien als Wirtschaftspartner war in den 50er Jahren groß.

04.02.2024 , 07:00 Uhr

Das Duisburger Stadtmuseum fand diese Aufnahmen von der deutsch-indischen Feier. Das Kulturhaus fragt: Kennt jemand die Personen? Foto: Stadtmuseum Duisburg

Von Harald Küst