85-Jähriger schob Rad über die Straße : Unbeteiligter bei illegalem Autorennen in Duisburg verletzt

Die Polizei in Duisburg geht mit Schwerpunkteinsätzen vermehrt gegen die Raser- und Tuningszene vor. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Duisburg Ein 85-Jähriger schiebt völlig ahnungslos sein Fahrrad über die Straße. Plötzlich quietschen Reifen, er wird vom Heck eines Autos erwischt und zu Boden geschleudert. So geschehen am Freitag in Duisburg. Wie die Polizei vor Ort gegen die Raserszene vorgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Duisburg ist ein unbeteiligter Passant verletzt worden. Der 85-Jährige sei am Freitagabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Zeugen hätten berichtet, wie zwei Autos mit einem sogenannten Kickdown ihr illegales Rennen auf der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Aldenrade in Fahrtrichtung Dinslaken gestartet hatten. Als sie auf den Kreuzungsbereich zur Dr.-Hans-Böckler-Straße zurasten, überquerte der Senior, der völlig ahnungslos sein Rad schob, gerade die Fahrbahn.

Lesen Sie auch Kontrollen in Duisburg : Polizei nimmt erneut Raser, Poser und Tuner ins Visier

Der 24 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiestas bremste daraufhin stark ab, sodass das Heck des Autos ins Schleudern geriet, das Fahrrad des 85-Jährigen traf und den Mann zu Boden riss. Während der andere Wagen, ein BMW, weiterfuhr, habe der 24-Jährige angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sein Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben war. Zudem fiel den Angaben zufolge ein Drogentest positiv auf Amphetamin aus – und im Auto des Mannes wurden Betäubungsmittel gefunden. Diese und der Wagen wurden sichergestellt.

Da es Widersprüche zur Ampelschaltung gibt und der silberne 1er BMW noch flüchtig ist, werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Duisburger Polizei zu melden.

„Genau um solche Unfälle und Unfälle mit noch schwerwiegenderen Folgen zu verhindern, führen wir viele Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene durch. Wir können zwar nicht überall zur gleichen Zeit sein, aber man muss jederzeit mit uns rechnen“, sagte der Erste Polizeihauptkommissar Frank Müller (Leiter der Verkehrsinspektion 1/Verkehrsdienst).

Am Freitagabend waren der Duisburger Verkehrsdienst gemeinsam mit dem Verkehrsdienst der Polizei Krefeld, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Verkehrsüberwachung der Stadt Duisburg im Stadtgebiet im Einsatz. Die Einsatzkräfte hatten Geschwindigkeitsüberschreitungen und illegales Autotuning im Blick.

Das Fazit: 230 Autofahrer waren zu schnell, zehnmal erlosch die Betriebserlaubnis, ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, zwei Wagen kamen wegen illegalen Tunings an den Abschlepphaken, 46 Verwarnungsgelder wurden erhoben und 27 weitere Anzeigen, unter anderem wegen Handy- oder Rotlichtverstöße, geschrieben

(dpa/dab)