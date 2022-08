Hilfe von Zeugen : Unbekannter Toter aus Duisburger Krankenhaus ist identifiziert

Die Leiche wurde in einer Abstellkammer im Bethesda-Krankenhaus in Duisburg gefunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Der rätselhafte Fall eines Mannes, der vergangene Woche tot in einem Krankenhaus in Duisburg gefunden wurde, ist aufgeklärt. Die Polizei konnte die Identität des 61-Jährigen feststellen. Dabei halfen Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei hat den Mann, der vergangene Woche tot in einer Abstellkammer im Bethesda-Krankenhaus in Duisburg gefunden wurde, identifiziert. Es handelt sich um einen Obdachlosen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.