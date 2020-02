Im Wert von über 1000 Euro : Unbekannter im Hasenkostüm klaut Feuerzeuge in Duisburg

Duisburg Am Altweiber-Morgen ist es in Duisburg zu einem tierischen Überfall gekommen. Eine Person stahl Feuerzeuge im Wert von über 1000 Euro. Der Verdächtige: Ein Unbekannter im Hasenkostüm.

Einer aufmerksamen Zeugin war am Donnerstag, 27. Februar, gegen 4 Uhr vor einem Laden an der Rathausstraße in Duisburg ein Mann in einem grauen Hasenkostüm aufgefallen. Sie lief zunächst an ihm vorbei, drehte sich aber nach ein paar Metern wieder um. Die Scheibe des Geschäfts war eingeschlagen und der Hase über alle Berge.