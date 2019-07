Dreister Diebstahl : Unbekannte stehlen Brieftauben

Duisburg Unbekannte Diebe sind in Taubenschläge an der Wörthstraße eingebrochen und haben einen Züchter um seine Tiere gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

(th) Unbekannte sind in der Zeit von Montagabend (1. Juli, 20 Uhr) bis Dienstagfrüh (2. Juli, 7.30 Uhr) in zwei Taubenschläge einer Kleingartenanlage an der Wörthstraße eingebrochen und haben 35 Brieftauben aus Käfigen gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tiere gelten als sehr wertvoll. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen haben oder wissen, wo sich die Tauben jetzt befinden, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer Tel. 0203 2800.