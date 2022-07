Tat im Duisburger Norden : Unbekannte sprengen in der Nacht Geldautomaten in Walsum-Aldenrade

Um 2.47 Uhr haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Aldenrade gesprengt. Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Duisburg Anwohner an der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum sind in der Nacht zu Dienstag von lauten Detonationen erschreckt worden. Nach Polizeiangaben sprengten Unbekannte um 2.47 Uhr einen Geldautomaten der Volksbank und flüchteten. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Die Automatensprenger gingen dabei rabiat vor: Durch die Sprengung ist der Anbau eines Wohn- und Geschäfsthauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Walsum-Aldenrade schwer beschädigt worden. Über die Schwere der Zerstörungen oder eine gefährdete Statik des Gebäudes konnte die Polizei am Morgen noch nichts sagen.

„Nach Zeugenaussagen soll es sich um drei maskierte Täter handeln, die mit einem weißen Transporter und einem roten Kleinkrafrad vom Tatort flüchteten“, erklärte Polizeisprecher Stefan Hausch auf Anfrage der Redaktion. Ob die Täter dabei Geld erbeuteten, blieb zunächst unklar.

„Häufig handelt es sich in solchen Fällen um organisierte Banden“, so Hausch. Oft flüchten die Täter dann auch in die benachbarten Niederlande. Das Phänomen habe in jüngster Zeit wieder zugenommen und werde deshalb zentral auch vom Landeskriminalamt (LKA) bearbeitet.

Zuletzt hatten Automatensprenger häufig mit Sprengstoff anstatt mit Gas gearbeitet. Dies führte dann meist auch zu erheblichen Schäden an den Gebäuden, in denen der Geldautomat steht.

Häufig ist das Bargeld in den Automaten mit einer Farbpatrone versehen, die das Geld bei einer Sprengung einfärbt und die Scheine damit unbrauchbar macht. Ob das in Walsum der Fall war, konnte die Polizei noch nicht sagen.

(mtm)