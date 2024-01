Kripo Duisburg sucht Zeugen Unbekannte zünden alten Zugwaggon an

Duisburg · Unbekannte haben am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr offenbar einen ausrangierten Zugwaggon an der Löwenburgstraße in Duisburg-Beeckerwerth in Brand gesetzt. Es kam zu einem Notarzteinsatz. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

11.01.2024 , 12:26 Uhr

Die Polizei sucht nach Unbekannten, die den Zug in Brand gesteckt haben. Foto: Polizei Duisburg

Zwei Zeugen im Alter von 14 und 15 Jahren hatten nach Polizeiangaben die Rauchwolke bemerkt und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Zuvor versuchten die beiden Jugendlichen selbst, die Flammen mit einem Holzbrett auszuschlagen. Ein verständigter Notarzt untersuchte das Duo noch vor Ort. Den Einsatzkräften der Polizei berichteten die Zeugen, dass sie drei Jugendliche gesehen haben, die aus dem Waggon gerannt seien. Sie werden auf 15 bis 17 Jahre geschätzt. Einer der Teenager ist etwa 1,90 Meter groß, hat blonde Haare und war mit einer roten Winterjacke und einer braunen Hose mit weißen Streifen bekleidet. Seine Komplizen hatten dunkle Winterjacken an. Wer kann Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

