Serientäter unterwegs? : Schon wieder ein BMW im Duisburger Westen ausgeschlachtet

Duisburg Erneut war ein BMW das Ziel von Auto-Aufbrechern im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen. Bereits in der vergangenen Woche hatten unbekannte Täter auf ähnliche Weise zugeschlagen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Eine 51-Jährige musste am Mittwochmorgen feststellen, dass die Motorhaube und diverse Teile des Innenraumes ihres Autos fehlen. Sie alarmierte die Polizei und berichtete den Beamten, dass sie ihren BMW am Montagabend, 13. Dezember, gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz am Rumelner Markt abgestellt und abgeschlossen hatte.