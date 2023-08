Leichenfund in Duisburg Unbekannter Toter in ehemaligem Krankenhaus entdeckt

Jugendliche haben am Montagnachmittag gegen 17 Uhr eine Leiche im ehemaligen St.-Barbara-Krankenhaus an der Barbarastraße in Duisburg Neumühl gefunden. Ein Erziehungsberechtigter der Teenager alarmierte Polizei und Notarzt, der vor Ort eine ungeklärte Todesursache feststellte. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.