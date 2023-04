„Null Toleranz für Rassisten und Umweltsünder“ Unbekannte kleben in Duisburg Plakate gegen Reul-Auftritt

Duisburg · In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte Plakate mit dem Konterfei von NRW-Innenminister Herbert Reul an die Cubus Kunsthalle und in der Umgebung am Kantpark geklebt. Die Polizei ermittelt. Was dahinter steckt.

26.04.2023, 13:38 Uhr

Von diesen Plakaten wurden mehrere Dutzend an der Cubus Kunsthalle und der näheren Umgebung aufgeklebt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Claudia Schaefer, Geschäftsführerin der Cubus Kunsthalle, staunte am Morgen nicht schlecht. Der Eingangsbereich ihres Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäudes am Kantpark war mit zahlreichen Plakaten „verziert“. Darauf das Gesicht von NRW-Innenminister Herbert Reul und die Aufschrift „Null Toleranz für Rassisten und Umweltsünder“. Am Mittwoch Abend findet in der Cubus Kunsthalle der Frühlingsempfang der Duisburger CDU statt. Ehrengast ist Innenminister Herbert Reul. Unter der Überschrift „Null Toleranz für Straftäter – Maximale Sicherheit für die Menschen“ soll Reul einen Vortrag halten. Warum die Zahl politisch motivierter Straftaten deutlich gestiegen ist Bericht des NRW-Verfassungsschutzes Warum die Zahl politisch motivierter Straftaten deutlich gestiegen ist Inhaltlich geht es dabei um die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen, um Extremismus, Clankriminalität, Rockerbanden und andere Kriminelle. „Mehr Unterstützung für die Polizei und verstärkter Kampf gegen Kriminelle: Dafür steht Herbert Reul wie kein Zweiter“, schreiben Duisburgs CDU-Chefin Petra Vogt und der Bezirksvorsitzende Dennis Schleß in ihrer Einladung für den Empfang. Offensichtlich gibt es da auch anderen Meinungen. Die Plakatkleber haben Reuls „Null Toleranz“-Motto für sich jedenfalls entsprechend umgeschrieben. Die Polizei hat sich inzwischen die Plakate angesehen. „Es sind etwa 40 davon aufgehängt worden“, so eine Polizeisprecherin. „Der Staatsschutz wurde in Kenntnis gesetzt“, berichtete die Polizei auf Anfrage der Redaktion. Beim Verdacht auf politisch motivierte Straftaten ist dies eine übliche Vorgehensweise. Hinweise auf mögliche Täter gibt es wohl noch nicht.

(mtm)