Tierquälerei in Duisburg Unbekannte ertränken junge Kätzchen im Rhein

Von einer besonders grausamen Tat berichtet derzeit das Duisburger Tierheim in den sozialen Netzwerken: Rund um den Jahreswechsel hat jemand zwei Katzen im Rhein ertränkt. Wie das Tierheim auf Facebook schreibt, habe die Polizei am Dienstag eine Transportbox mit zwei toten Tieren aus dem Wasser gezogen. Der Fundort liegt in der Nähe der Friedrich-Ebert-Brücke, die Ruhrort und Homberg verbindet, ganz in der Nähe der alten Bunkerstation.