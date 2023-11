Absender unbekannt Bombendrohungen an Duisburger Schulen – Polizei schließt Gefahrenlage aus

In den vergangenen Wochen sind bundesweit eine Vielzahl von E-Mails mit Bombendrohungen bei Schulen und anderen Institutionen eingegangen. Sie bezogen sich in vielen Fällen auf die politische Situation in Israel und Palästina. Eine konkrete Gefahr konnte dabei in der Regel ausgeschlossen werden. Eine Bombendrohung an der Gesamtschule in Dorsten im Kreis Recklinghausen führte in der vergangenen Woche zu einem stundenlangen Polizeieinsatz. Auch ein Gymnasium in Eschweiler und eine Realschule in Monschau wurden zuletzt geräumt. Nach einem Bericht des „Spiegel“ stecken in vielen Fällen Trittbrettfahrer aus dem Milieu der Internetkriminalität hinter den Drohungen.