Handy, Tablet und Laptop gestohlen : Unbekannte brechen in Duisburg in vier Corona-Teststationen ein

Die Täter nahmen mehrere elektrische Geräte in den Teststationen mit (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Duisburg Am Wochenende wurde in Duisburg gleich in mehreren Corona-Teststationen eingebrochen. Ob es sich um die selben Täter handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die Diebe hatten es auf Handys und Laptops abgesehen – und leerten einem Sportverein die Kasse.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in vier Corona-Teststationen in Duisburg eingebrochen. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, wird derzeit noch geprüft.

Gleich dreimal schlugen Täter im Stadtteil Walsum zu: Auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße haben sie ein Tablet aus einem Container gestohlen. Zwei Kilometer weiter auf dem Parkplatz eines Sportvereins auf derselben Straße, fehlt eine Kaffeekasse gefüllt mit Trinkgeld. Und in einer Teststation auf dem Franz-Lenze-Platz flüchteten die Diebe mit einem Laptop. Einen weiteren Einbruch gab es in einer Teststation auf der Kuhstraße in der Altstadt: Dort wurden ein Handy und ein Router gestohlen.

In allen Fällen sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

(atrie)