Umweltverbände in Duisburg kritisieren Flächennutzungsplan „Die Stadt frisst sich immer weiter ins Umland“

Mit der Offenlage ermögliche der Rat, dass sich die Bevölkerung einmischt und deutlich mache, an welchen Planungen es „massive Kritik“ gibt, heißt es. So soll der Uniwald in Neudorf der Universität als „Sonderbaufläche“ zur Verfügung gestellt werden, damit sie dort weitere Flächen nutzen kann. Die Umweltverbände werten dies als „Verlust eines hochwertigen Biotops mitten in der Stadt“.