Bahnhofsumbau : Neuer Knotenpunkt am Ostausgang

Duisburg Der Umbau des Hauptbahnhofs haben heute an der Otto-Keller-Straße begonnen.

Ziel des Umbaus ist es, die Verkehrsabläufe zu optimieren und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Vor dem Ostausgang entsteht ein barrierefreier Platz mit Außengastronomie. Dabei sollen die Bushaltestellen an ihren bisherigen Standorten bleiben, lediglich die Haltestellen vor dem Kino sollen in Fahrtrichtung Tulpenstraße um einige Meter nach Norden verschoben werden.

Für die Otto-Keller-Straße ist die Umkehrung der Einbahnstraßenregelung vorgesehen. Künftig wird also vom Kreuzungsbereich Neudorfer Straße/Kammerstraße auf den Hauptbahnhof zugefahren und der Verkehr über die Otto-Keller-Straße in Fahrtrichtung Süden vom Bahnhof abgeleitet.

Baustellen in Remscheid : Arbeit an Straßendecken beginnt Ende Juni

Stadtplanung in Düsseldorf : Der Wohnungsbau rückt an die Gleise

Großbaustelle an der Stadtgrenze Langenfeld/Monheim : Umbau an der A59 bedingt neue Wege

Auf der Kammerstraße entstehen am südlichen Fahrbahnrand, entlang der Häuserzeile, sieben „Kiss & Ride“-Stellplätze. Dazu wird es Behindertenstellplätze in unmittelbarer Nähe des Bahnhofseingangs geben. Entlang der Otto-Keller-Straße befinden sich weitere Parkplätze. Am nördlichen Fahrbahnrand der Kammerstraße ist eine Ladezone vorgesehen. Diese soll ebenfalls Taxen als Ausstiegsbereich dienen. Der Taxispeicher mit zwanzig Warteplätzen rückt direkt an den Ostausgang heran.