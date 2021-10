Bildungsarbeit in Baerl : Wie lernt man eigentlich Glück?

Im schuleigenen Wald finden sich immer wieder spontane Yogagruppen zusammen. Foto: UA

Baerl Die Yogalehrerin und Künstlerin Ulrike Altegoer spricht über ihre ungewöhnliche Bildungsarbeit an der Waldschule in Baerl. Mithilfe von kreativen und meditativen Übungen will sie den Kindern ein gesundes Körpergefühl vermitteln. Und sie verrät, wie man Glück lernen kann.