Deutsches Theater Berlin : Den Macho und Blender entlarven

Ulrich Matthes und Franziska Machens wurden von Kritikern gefeiert. Foto: Arno Declair

Duisburg Das Deutsche Theater Berlin gastiert mit der Molière-Komödie „Der Menschenfeind“ in Duisburg. Die Kritik feiert die Hauptdarsteller Franziska Machens und Ulrich Matthes.

(RP) Voller Vorfreude erwartet das Schauspiel Duisburg das bislang größte Gastspiel der Spielzeit 2021/2022: Am Dienstag und Mittwoch, 4./5. Januar, ist das Deutsche Theater Berlin mit Anne Lenks Inszenierung der Molière-Komödie „Der Menschenfeind“ zu Gast, die 2020 zum renommierten Theatertreffen der Berliner Festspiele eingeladen wurde und den Friedrich-Luft-Preis als herausragendste Berliner Inszenierung des Jahres 2019 erhielt.

In der Hauptrolle als unbedingter Idealist Alceste, der aus Verliebtheit krachend an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, ist Grimme-Preisträger Ulrich Matthes zu sehen. Für beide Vorstellungen gibt es derzeit noch Karten.

Er kann Eitelkeit, Heuchelei und Lästerei auf den Tod nicht ausstehen und wird nicht müde, jede Verfehlung seiner Mitmenschen öffentlich anzuprangern. Doch dann gerät der stets auf Moral und Ehrlichkeit bedachte „Menschenfeind“ Alceste in eine Zwickmühle, als er sich unsterblich in die deutlich jüngere Célimène verliebt.

Denn die macht sich ein Spiel daraus, ihre Schar an prahlerischen Möchtegern-Liebhabern gegeneinander auszuspielen. Und bei Alceste, der immer mehr dem Liebeswahn verfällt, gelingt es ihr besonders gut, ihn und seine Moralvorstellungen bloßzustellen und den Macho und Blender hinter dem Idealisten zu entlarven.

In zahlreichen Rezensionen in der ganzen Republik wurde der Abend für die Konzentration auf die Sprache und die exzellente Schauspielführung der hochkarätigen Darsteller hoch gelobt. So einfach wie faszinierend ist dabei das Bühnenbild von Florian Lösche: Unzählige im Licht silbrig glänzenden Seile, in denen die Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden oder sich darin verrenken, verwandeln die Bühne in eine Arena für die so komischen wie gnadenlosen Sprachduelle der Figuren.

Neben Ulrich Matthes als Alceste wurde in den Kritiken insbesondere das Spiel von Célimène-Darstellerin Franziska Machens herausgestellt: Während sämtliche Männerfiguren „in dekorativer Lächerlichkeit in den Seilen hängen“, schiebe sich ihre Figur „zusehends ins Zentrum dieser Inszenierung“, so eine Rezensentin: „Franziska Machens spielt sie maximal frei von gekünstelter Koketterie; mit einer Art tiefenentspanntem Authentizitätscharme.“

Tickets für die beiden Vorstellungen von „Der Menschenfeind“ am 4. und 5. Januar 2022 um 19.30 Uhr im Großen Haus im Theater Duisburg, sind für den Preis von 12 bis 31 Euro auf www.theater-duisburg.de, unter 0203 283 62100, in der Theaterkasse am Opernplatz sowie an der Abendkasse erhältlich.

(RP)