Zeltdorf in Duisburg : „Der vorherrschende Wunsch aller Flüchtlinge ist es, eine eigene Wohnung zu beziehen“

Das Zeltdorf an der Hamborner Straße neben dem Landschaftspark könnte eine Landeseinrichtung werden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in Deutschland. Die Duisburg zugewiesenen Menschen sollen nicht mehr im Zeltdorf in Hamborn untergebracht werden – dies könnte als Landeseinrichtung weitergeführt werden. Wie viele Ukrainer jetzt in Duisburg leben und wo es Probleme gibt.