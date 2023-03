Brauchtumsveranstaltungen Diese Osterfeuer finden 2023 in Duisburg statt

Service | Duisburg · Osterfeuer sind Tradition und Brauchtum. Auch in Duisburg ist schon lange üblich, sich am prasselnden Feuer bei kühlen Getränken und Bratwurst aufs Osterfest einzustimmen. Wer veranstaltet in diesem Jahr in Duisburg Osterfeuer, was ist geplant? Und was sind die Voraussetzungen zur Durchführung? Diese Veranstaltungen sind schon bekannt.

Osterfeuer auf dem Ingenhammshof in Meiderich. Foto: Probst, Andreas (apr)

Grundsätzlich dürfen Gegenstände im Freien von Privatpersonen in Duisburg gar nicht verbrannt werden – es sei denn, es geht ums Brauchtum. Um so einen Fall handelt es sich auch bei Osternfeuern. Wer in Duisburg ein solches Event für dieses Jahr, plant, muss es allerdings bereits angemeldet haben. Das Abbrennen ist dem Bürger- und Ordnungsamt nämlich bereits vier Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Osterfeuer sind dann in der Zeit von Karsamstag bis Ostermontag „einmalig je Veranstalter“ in der Zeit von 16 bis 22 Uhr gestattet, heißt es auf der Homepage der Stadt. Veranstalter können „in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaften“, Organisationen oder Vereine, Schulen und Kindergärten sein. Auch darüber, was eigentlich verbrannt werden darf, gibt es Vorschriften: Es dürfen nur unbehandelte Hölzer verbrannt werden. Zu Gebäuden und brennbaren Stoffen sowie zu Baum- und Heckenbeständen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Wenn abgeschnittene Äste und Zweige in Landschaftsschutzgebieten verbrannt werden sollen, ist hierfür zusätzlich auch noch eine entsprechende Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes bei der Unteren Naturschutzbehörde einzuholen. Diese Befreiung sei mit Kosten verbunden, so die Stadt. Wer darf eigentlich ein Osterfeuer veranstalten? Regeln in NRW Wer darf eigentlich ein Osterfeuer veranstalten? Das Osterfeuer muss dem Brauchtum dienen und der Öffentlichkeit zugänglich sein, heißt es weiter. Private Veranstaltungen oder solche, die Vereinsmitgliedern vorbehalten sind, wären demnach nicht zulässig. Die Betreiber erhalten vom Bürger- und Ordnungsamt ein Merkblatt mit den erforderlichen Auflagen. Polizei und Feuerwehr werden vom Bürger- und Ordnungsamt automatisch über die Brauchtumsfeuer informiert. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Regelungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden. Sofern bei der Veranstaltung Musik und/oder Alkoholausschank vorgesehen ist, ist ein gesonderter Antrag zu stellen. Hierfür steht die Zentrale Eingangs und Beratungsstelle für Veranstaltungen (ZEB) als zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. Diese Veranstaltungen in diesem Jahr stehen fest: Bergheimer Mühle Nach der Corona-Pause findet dieses Jahr wieder das traditionelles Osterfeuer vor der Bergheimer Mühle am Gemeindehaus „Auf dem Wege" statt – dieses Jahr schon zum 12. Mal. Um 17.30 Uhr gibt es eine gemeinsame Andacht zu Ostern auf der Bergheimer Mühlenwiese. Anschließend wird um um 18 Uhr das Osterfeuer vor dem Gemeindehaus entzündet. Es gibt Gegrilltes, Salat, Waffeln und Getränke. Gegen 20 Uhr ist Ende. Angelverein Gut-Biss Die Angler aus Rumeln laden zum Osterfeuer für Samstag 8. April, ab 15 Uhr, ein. Um 18.30 Uhr wird dann das Feuer an der Hohenbudberger Straße 40 entzündet. Im Angebot sind Flammlachs, frisch geräucherte Forellen, Leckereien vom Grill, Bier und Wein – aber auch Kaffee und Kuchen. Kinder können am Feuer kostenlos Stockbrot garen, jeder ist willkommen. Herz Jesu Neumühl Die Osternachtfeier für die Gemeinde beginnt um 21 Uhr vor dem Schmidthorster Dom, der Herz-Jesu Kirche mit dem Osterfeuer, an dem die Osterkerze entzündet wird. Anschließend sind die Gemeinde und die Gäste zur Agape ins Agnesheim eingeladen. Ziegenpeter am Rheinpark Hier findet das Osterfeuer am Ostersonntag statt, und zwar von 16 bis 22 Uhr. Die Verantwortlichen nutzen den Tag und eröffnen die Grillsaison. Es gibt leckeres Fleisch, eine Salatauswahl und gegrilltes Gemüse. Das sind die besten Ausflugsziele in NRW zu Ostern und Pfingsten Freizeit-Tipps Das sind die besten Ausflugsziele in NRW zu Ostern und Pfingsten SG Duisburg-Süd Auf der Platzanlage des Sportvereins Am Förkelsgraben 55 in Huckingen wird das Feuer am Samstag, 8. April, um 17 Uhr entzündet. Das Team vom Club-Restaurant „noel’S“ sorgt für Speisen, Getränke und Unterhaltung. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Am Sonntag, 9. April, gibt es das Osterfeuer auf dem Schützenplatz „Am Ährenfeld“ in Huckingen. In der Zeit von 17 bis 22 Uhr gibt es eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken, für die Kleinen steht ein Kinderkarussell zur Verfügung. Die Schützen haben an alles gedacht und sogar ein mobiles WC organisiert. St. Hubertus Schützenbruderschaft Auch die Großenbaumer Schützen sind beim Osterfeuer aktiv. Termin ist hier der Ostersamstag, 8. April, von 17 bis 23 Uhr. Auch hier ist für Speisen und Getränke gesorgt. IG Angelfreunde Rheinhausen Am Angelheim Toeppersee, Borgschenweg 11, wird das Feuer von den Vereinsmitgliedern am Ostersamstag um 17 Uhr entzündet. Es gibt frisch geräucherte Forellen, Bratwurst vom Grill und kühle Getränke. Bauernhof Haze In gemütlicher Atmosphäre gibt es auch beim Bauernhof Jakob Haze, Bruchstraße 317 in Homberg, am Ostersamstag ab 18 Uhr ein stimmungsvolles Osterfeuer. Auch dort ist für Essen und Trinken gesorgt. St. Peter Homberg Ein ökumenisches Osterfeuer richtet die Pfarrei St. Franziskus aus, und zwar am Ostermontag, 10. April, ab 18.30 Uhr, auf der Wiese hinter der Kirche von St. Peter, an der Friedhofsallee 100A in Homberg. Zuvor startet um 18 Uhr der „Emmausgang“ vom Evangelischen Gemeindehaus an der Wilhelmstraße nach St. Peter.

