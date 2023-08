Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Festgestellte Bremse sorgt für Qualm im U-Bahntunnel

Duisburg · Einsatzkräfte haben am Nachmittag die U-Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof geräumt. Eine festgestellte Bremse an einer Bahn hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Verletzt wurde niemand.

24.08.2023, 17:45 Uhr

Bei dem Vorfall am Nachmittag wurde niemand verletzt. Foto: Paul Küchler

Gegen 16.35 Uhr waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, nachdem sie wegen einer starken Rauchentwicklung im U-Bahnbereich informiert worden waren. Der Zugang zur Station wurde gesperrt, der unterirdische Bahnhof geräumt. Zum Glück hatte es aber wohl keinen Brand gegeben. Eine festgestellte Bremse einer Bahn der Linie 903 sorgte für den dichten Qualm. Alle Fahrgäste konnten ersten Informationen zu Folge sicher wieder ans Tageslicht. Eine Gefahr für die Fahrgäste soll nicht bestanden haben. Der Straßenbahn- beziehungsweise U-Bahnverkehr war vorübergehend erheblich gestört. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für Polizei und Feuerwehr schon wieder weitgehend beendet.

