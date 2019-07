54,3 Millionen Euro gibt’s vom Land : Tunnel-Sanierung kostet 150 Millionen

Duisburg Eine millionenschwere Zuwendung des Landes könnte dabei helfen, den Duisburger U-Bahntunnel auf Vordermann zu bringen. Derzeit läuft im VRR zudem eine Diskussion über eine Preiserhöhung der Tickets.

Duisburg erhält vom Land 54,3 Millionen Euro aus der Rahmenvereinbarung „Kommunale Schiene“. Dahinter verbirgt sich ein Vertrag des Landes NRW mit 15 Verkehrsunternehmen. Das Land unterstützt so Erneuerungsinvestitionen. „Damit soll das Netz der Straßenbahnen und Stadtbahnen erneuert werden“, erklärt Frank Heidenreich, CDU-Ratsherr und Vorsitzender seiner Fraktion im VRR. In Duisburg sei dies besonders wichtig: „Um den U-Bahntunnel zu sanieren und in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen, sind 150 Millionen bis 200 Millionen Euro nötig.“ Die Zusage des Landes ermögliche dies nun zu rund einem Drittel, und auch vom Bund seien Fördermittel zur Sanierung des Tunnels möglich. „Allerdings wird die Stadt da auch selbst etwas tun müssen“, sagt Heidenreich. Klagen darüber, dass die Zuwendungen des Landes viel zu gering ausfallen, kann der CDU-Verkehrsexperte nicht nachvollziehen: „Es besteht eigentlich gar keine Verpflichtung des Landes, dafür gerade zu stehen.“

Vorschlag Ein Problem sei aus Sicht der Verkehrsunternehmen vor allem auch die „letzte Meile“ in der Peripherie ihrer Versorgungsgebiete, so Heidenreich. Die sei unverhältnismäßig teuer. Sein Rezept: mehr intelligente Lösungen, zum Beispiel mit einem deutlichen Ausbau von „Park and Ride“-Plätzen – nicht nur für Autos, sondern auch für (Leih)-E-Scooter oder E-Bikes.

Kein Verständnis hat Heidenreich für die Kritik der DVG am Preis für „On-Demand-Angebote“ (die RP berichtete). Seit Februar ist der Preis von der Entfernung abhängig und beträgt maximal 15 Euro, für Mitfahrer vier Euro. DVG-Sprecher Ingo Blazejewski hatte dies als „hoch angesetzt“ bezeichnet. Der Preis habe sich prompt auf sinkende Fahrgastzahlen für „MyBus“ durchgeschlagen. „Die Fahrgastzahlen für dieses Angebot sind bereits im Januar eingebrochen, da gab es die höheren Preise noch gar nicht“, so Heidenreich. Er vermutet, der Rückgang bei den Nutzungen liege eher an mangelnder Akzeptanz und zu wenig Werbung für das Angebot seitens der DVG. „Im Übrigen sind die Preise auf Wunsch der DVG so festgelegt worden. Uns erschien der jetzige Preis auch zu hoch“, so der Christdemokrat. Rechtlich sei es so, dass der Preis sich zwischen dem normalen ÖPNV-Tarif und dem Preis für ein Taxi bewegen sollte. Die DVG plant indes, zumindest vorübergehend einen „Sonderpreis“ festzusetzen. Danach würde die Maximalstrecke 8,70 Euro kosten, Mitreisende zahlen dann drei Euro.