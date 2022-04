Symbolischer Spatenstich im Hafen : Leuchtturmprojekt beim Schrottrecycling

Die Verantwortlichen beim symbolischen Spatenstich auf dem Gelände des Unternehmens im Hafen. Foto: TKSE

Duisburg NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) war nach seinem Besuch am Mittwoch in Hüttenheim am Donnerstag erneut in Duisburg. Diesmal ging‘s um Recycling von Eisen und Stahl – aber erneut auch um Klimaschutz.

Im Hafen gab es nämlich den symbolischen Spatenstich für den Bau einer neuen Aufbereitungsanlage. Betreiber ist das Unternehmen TSR Recycling.

Mit dem Ziel, die Recyclingkreisläufe von Eisen und Stahl zu stärken und gleichzeitig den CO 2 -Ausstoß bei der Stahlproduktion signifikant zu senken, sei im Rahmen des Forschungsprojektes „Reders“ (Reduzierte CO 2 -Emissionen durch Erhöhung der Recyclingquote bei der Stahlherstellung) die innovative Technologie für den Neubau entwickelt worden, die einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur klimaneutralen Stahlproduktion leisteten, so die Betreiber.

Schon Ende 2022 soll auf einer Teilfläche der rund 130.000 Quadratmeter (mehr als 18 Fußballfelder) großen Niederlassung die neue Aufbereitungsanlage in Betrieb genommen werden und das in Kooperation mit den Projektpartnern Thyssenkrupp Steel und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann entwickelte Recyclingprodukt TSR40 im industriellen Maßstab produzieren.

Dank „modernster Zerkleinerungs-, Entstaubungs- und Separationstechnik“, so TSR, werde aus üblichen Vormaterialien – wie etwa Altfahrzeugen – das neuartige und zertifizierte TSR40 hergestellt, das einen Einsatz im Hochofen sowie eine Steigerung des Recyclinganteils im Konverterprozess ermögliche und den CO 2 -Ausstoß in der Stahlproduktion erheblich reduziere.

„Der Umbau zur zukunftsfesten und klimafreundlichen Industrie von morgen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf dem Weg dorthin müssen wir die Stärken einzelner Branchen zusammenbringen und gemeinsame Potenziale nutzbar machen“, sagte Pinkwart. Der enge Schulterschluss der nordrhein-westfälischen Stahl- und Recyclingbranche im Projekt Reders zeige, wie das am traditionsreichen Standort Duisburg gelingen könne. „Ich bin davon überzeugt, dass das Vorhaben wegweisend für die gesamte Branche sein wird“, so der Minister am Donnerstag.

Bereits im August 2021 hatte er dem Projektkonsortium im Rahmen des „Programms für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen, kurz progres.nrw“, einen Fördermittelbescheid in Höhe von 6,4 Millionen Euro überreicht.

„Dieses Projekt bietet uns die Möglichkeit, schnell Fortschritte bei der Reduzierung der CO2-Emissionen zu erzielen. Neben der langfristigen Transformation unseres Anlagenparks hin zu wasserstoffbasierter Direktreduktion nutzen wir alle Möglichkeiten, auch im traditionellen Hochofenprozess bereits jetzt CO 2 zu vermeiden. Der Einsatz von schrottbasierten Recyclingmaterial im Hochofen ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, erklärte Arnd Köfler, der das Projekt seitens Thyssenkrupp Steel betreut.

„Neben den positiven Effekten für Umwelt- und Ressourcenschutz stehen der Anlagenneubau und das neuartige Produkt auch stellvertretend für eine nachhaltige Rohstoffsicherung in Deutschland und Europa“, ergänzt TSR-Geschäftsführer Bernd Fleschenberg. „Mit TSR40 können wir einen erheblichen Anteil des zukünftigen Rohstoffbedarfs der Industrie decken. Gerade in Zeiten unterbrochener Lieferketten ist unsere Anlage am Standort Duisburg damit ein Leuchtturmprojekt mit Modellcharakter für weitere Stoffströme.“

