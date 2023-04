Neue Aufbereitungsanlage in Duisburg Aus alten Autos und Waschmaschinen wird neuer Stahl

Jens Rubi, Chef der Kreislaufwirtschaft bei der Mercedes-Benz AG, erläuterte die Perspektive der Automobilhersteller: „Die Materialien, die in Mercedes-Benz Fahrzeugen zum Einsatz kommen, müssen hohe Ansprüche erfüllen. Das Unternehmen forscht an neuen, ressourcenschonenden Materialien, um Nachhaltigkeit und Luxus in Einklang zu bringen. Hier sehen wir in der Kreislaufwirtschaft einen großen Stellhebel.“