Verein will den Stadtteil stärken : Turnerschaft Rahm wünscht sich eine Turnhalle

Rahm Der neue Kunstrasenplatz auf der Anlange am Reiserpfad ist fertig. Nun wünscht sich der Verein eine Turnhalle.

Martin Kleinen hat einen Traum. Der 50-jährige Versicherungskaufmann und Vorsitzender des Gesamtvereins Turnerschaft Rahm, zu dem auch der Tennisclub und die Handballabteilung gehören, ist aber kein Traumtänzer, sondern Realist. Er wünscht sich, dass in naher Zukunft eine Sporthalle auf der Anlage der TS Rahm am Reiserpfad stehen wird. Wir trafen ihn jetzt zum Gespräch.

In der Sonne strahlt der Kunstrasenplatz auf dem Gelände der Turnerschaft Rahm. Martin Kleinen hat in diesen Tagen viel zu tun, weil sich einfach durch die Corona-Krise die Anfragen im Versicherungsbereich stapeln. Doch er ist oft hier auf der Sportanlage und zeigt stolz auf den etwa 95 Meter mal 65 Meter großen Platz. „Wir konnten den Kunstrasen, der der neuesten Generation entstammt, im vergangenen Sommer einweihen. Das Tolle an dem Material ist der Mix aus geraden und gekrümmten Halden, das kommt dem echten Rasen extrem nahe“. Der gebürtige Rahmer ist dem Verein seit Mitte der 70-er Jahre sehr verbunden, da hat er hier angefangen, Fußball zu spielen. Seine aktive Zeit hat er eingestellt, stattdessen trainiert er seit 20 Jahren die Jugend und auch die Damen-Hobbymannschaft.

Dass Kleinen stolz auf die ringsum hoch eingezäunte Platzanlage ist, hat einen Grund. Denn als er sie 2019 eingeweiht hat, kam auch Peter Frymuth aus Düsseldorf. Der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes und Präsident des Fußballverbandes Niederrhein war erstaunt, dass ein Verein wie die TS Rahm den finanziellen Spagat schafft, einen solchen Platz mit Kunstrasen auszustatten. Die Vereine in Düsseldorf bekämen ja immer viel Unterstützung von der Stadt, aber in Duisburg? Martin Kleinen lächelt. „Da bin ich wohl 300 Meter zu weit nördlich von der Stadtgrenze aufgewachsen“, meint er lapidar.

Doch Martin Kleinen denkt weiter. Nicht nur, dass die benachbarte Gemeinschaftsgrundschule Am Knappert auch die Erlaubnis vom Verein hat, in den Sommermonaten ihren Sportunterricht hier auf der Anlage abzuhalten, was sie gern fortführen, sobald der Schulbetrieb wieder läuft. Der Vorsitzende möchte eine Sporthalle nahe der Platzanlage bauen. Rahm braucht eine Halle, die seit Jahren überfällig ist, findet er. Und damit ist er nicht alleine. Dass es Hartnäckigkeit und Ausdauer zur Realisierung solcher Projekte braucht, das hat er schon erfahren, als er die Lokalpolitik um Unterstützung für den Kunstrasenplatz gefragt hat. Da gingen viele Türen ruckzuck zu, wenn es bei den Politikern um ihr eigenes Scherflein ging. Doch schließlich hat er sich durchgesetzt. Ohne die Rahmer undenkbar, bestätigt er. Wie wichtig das Gesamtkonzept für den Stadtteil ist, wäre lange unterschätzt worden. „Es sind ja Neubaugebiete in Planung, etwa Am Rahmerbuschfeld. Da ziehen doch junge Familien hin, und die Kinder spielen fast alle Fußball“, fügt er hinzu. Dass der Verein auch einen sozialen Auftrag hat, das kann Martin Kleinen nur betonen. „Wir geben allen Familien Raum und eine sportliche Heimat“, versichert er.