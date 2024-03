Ballett in Duisburg Wenn „Kontrolle“ mit der Merkel-Raute übersetzt wird

Duisburg · Nur gut zwei Wochen nach der Premiere in Düsseldorf übernahm die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ihren jüngsten Ballettabend "True Crime" jetzt in ihr hiesiges Haus. Es wurde ein fulminanter Abend.

23.03.2024 , 18:03 Uhr

Auf dem Bild: „The Bystanders“ mit Joaquin Angelucci und Imogen Walters. Foto: Daniel Senzek

Von Ingo Hoddick