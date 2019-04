Jazz in der Säule : Konzert der Stimmungen und Erinnerungen

Duisburg Die Band um Igor Lazarev gastierte in der Reihe „Säule-Jazz Kabinett“.

Mit dem Stück „Welcome to the Gig - Willkommen zu unserem Auftritt“ begann das Trio um den Jazz-Gitarristen Igor Lazarev das Konzert im Rahmen der Reihe „Säule-Jazz Kabinett“. Zum ersten Mal gastierte Lazarev in Duisburg und es wurde gleich zu einem Gedenk-Konzert. Denn organisiert hatte dieses Engagement der Anfang des Jahres verstorbene Schlagzeuger Bernhard Spieß. Aus diesem Grund widmete die Band diesen Abend auch dem verstorbenen Musiker.

Der in Bonn lebende Gitarrist mit russischen Wurzeln komponiert seine Stücke nach Gefühlslagen. Lazarev will Stimmungen, Emotionen und Erinnerungen in die Musik übertragen. Seinem Publikum erläutert er deshalb zu jedem Stück die Motivation, die den Kompositionen zugrunde liegen. Mit dem kompakt gespielten „Song for Aljoscha“ erinnert er an seine Jugendjahre als Musiker auf einer Wolga-Kreuzfahrt, mit „Grenzenlos“ beschreibt er seine Ansicht über das freie Leben in Deutschland, mit „It’s not over“ erinnert er sich melancholisch an seine Eltern.