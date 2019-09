Kammerkonzert : Trio Imàge: Auf Skepsis folgte Begeisterung

Duisburg Das Trio Imàge eröffnete die neue Saison 2019/20 der Duisburger Kammerkonzerte in der Philharmonie Mercatorhalle mit einem ersten Höhepunkt.

Als Klaviertrio ausgebildet wurden Gergana Gergova (Violine), Thomas Kaufmann (Violoncello) und Pavlin Nechev (Klaver) unter anderem in Duisburg (die RP berichtete), inzwischen sind sie auf den Konzertpodien der Welt zuhause. Klar, dass sie sich besonders freuen, wenn sie wieder einmal in unserer Stadt gastieren. Das Publkum war zunächst etwas skeptisch wegen des nicht alltäglichen Programms, ließ sich dann aber restlos überzeugen.

Der Abend in der Philharmonie Mercatorhalle begann mit der Uraufführung der „Ecstatic Eruptions...“ für Klaviertrio des 1984 geborenen bulgarischen Komponisten Peter Kerkelov, das ist ein Auftragswerk des Trio Imàge. Übrigens stammen sowohl die Geigerin und der Pianist als auch der Komponist aus der selben Stadt Plovdiv. Kerkelov gab zu seinem Stück die folgende Verständnishilfe: „Es scheint mir, dass die tägliche Routine unsere Augen für die Welt öffnen könnte. Wir sind ständig unter Druck gesetzt durch die hektische Wiederholbarkeit unseres Alltagslebens, doch in diesem Wahnsinn könnten wir die Zeit anhalten und unser inneres Fenster nach außen öffnen. Dieser Vorgang ist eine euphorische Ekstase. Es ist ein plötzlicher Ausbruch von Gedanken, Visionen oder närrischem Gekritzel, das uns wie Ikarus werden lässt - ein hilfloser Flieger in einer öden Umgebung.“ Das musikalische Ergebnis war ein Wechselbad von schroffen und hypersensiblen Elementen.