Polizei warnt : Trickdiebe und Betrüger vermehrt im Duisburger Stadtgebiet unterwegs

Die Polizei warnt vor immer neuen Betrugsmaschen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg In gleich drei Fällen waren Kriminelle, die es auf Senioren abgesehen hatten, in den vergangenen Tagen in Duisburg mit ihren Maschen erfolgreich. Wie die Täter dabei vorgingen.

In Wehofen ist am Montagvormittag, 19. September, gegen 9.30 Uhr eine 82-Jährige ins Visier eines Trickdiebes geraten. Der Unbekannte behauptete an der Haustür der Frau, ihr eine Jacke verkaufen zu wollen. Sie ließ ihn herein. Er nutzte die Gelegenheit, um Bargeld aus ihrer Wohnung zu stehlen, welches die Frau in einem Stoffbeutel aufbewahrte.

In der Mittagszeit desselben Tages hatten es Betrüger auf einen Senior in Buchholz abgesehen. Sie gaben sich zunächst telefonisch als Polizisten aus, um ihn vor einer angeblichen Diebesbande zu warnen. Um diese Diebesbande zu überführen, sollte der 86-Jährige seine Wertsachen vor die Haustür legen. Er kam der Aufforderung nach; die Münzen waren anschließend verschwunden.

In Mittelmeiderich behaupteten am Dienstagmittag, 20. September, gegen 12.30 Uhr Trickdiebe die Telefonleitung einer 94-Jährigen prüfen zu müssen. Die Frau ließ die Männer in die Wohnung. Einer von ihnen lenkte die Frau ab, während der andere ihr Bargeld stahl.

Diese Beispiele zeigen, dass Trickdiebe und Trickbetrüger keine Gelegenheit auslassen, um Unschuldige um ihr Vermögen zu bringen. Die Polizei appelliert einmal mehr: Geben Sie auf Ihre Mitmenschen Acht, vor allem auf die älteren, die immer wieder ins Visier von Kriminellen geraten.

Bleiben Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei, sollten Sie verdächtige Beobachtungen in Ihrem Umfeld machen und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Die Duisburger Polizei informierte in ihrem Pressespiegel außerdem über einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Buschstraße in Hamborn ereignete.

Eine 20-jährige Autofahrerin war zuvor von der Dr.- Heinrich-Laakmann-Straße nach rechts in die Buschstraße abgebogen, ohne am Stop-Schild anzuhalten. Im Kreuzungsbereich prallte ihr Ford Fiesta gegen den Mondeo eines 58-jährigen Autofahrers.

Rettungswagen brachten die beiden Insassen des Mondeo (23, 58) und des Fiesta (beide 20) in umliegende Krankenhäuser. Die Polizisten schrieben eine Verkehrsunfallanzeige.

(dab)