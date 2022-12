Trickbetrug in Wanheimerort Falscher Wasserwerker stiehlt 84-jähriger Seniorin Erbstück

Wieder hat ein dreister Trickbetrüger eine Seniorin hereingelegt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte hatte ein falscher Handwerker am Donnerstag gegen 12.40 Uhr eine 84-Jährige in ihrer Wohnung nahe des S-Bahnhofes „Schlenk“ in Wanheimerort bestohlen.