Vorfall in Duisburg Falsche Handwerker erbeuten Trauring und Bargeld

Der Täter forderte die Frau auf, in ihr Badezimmer zu gehen, um den Brausekopf der Dusche in den Abfluss zu halten. Währenddessen nutzte ein Komplize oder eine Komplizin die Gelegenheit, schlich sich durch die angelehnte Türe in die Wohnung und durchwühlte Schränke und Kommoden der 85 Jahre alten Frau. Samt Beute flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.