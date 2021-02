Kultur in Duisburg : Trauer um Philippe Micol

Duisburg Am 3. Februar ist der Schweizer Improvisationsmusiker (Sopransaxophon, Bassklarinette, Klarinette, Tenorsaxophon), Komponist und Konzeptmusiker Philippe Micol (* 1955 in Basel), gestorben.

In Duisburg arbeitete er mit verschiedenen Improvisationsmusikern zusammen. Seit dem Jahr 2012 betreute er die Austausch-Konzertreihe „Soundtrips NRW - look inside“ in der Stadt Duisburg.

Immer auch der experimentellen Tradition verbunden, arbeitete Philippe Micol in konzeptuellen Ensembles und an eigenen konzeptuellen Projekten und trat immer wieder als Solist auf: 2008 war er Initiator der Reihe „Ich höre Dich“ in Duisburg-Ruhrort, bei den Duisburger Akzenten; dem Jazzfestival Moers oder dem Traumzeitfestival in Duisburg. „Vom Umgang mit dem Zufall“ hieß sein Buch, das er im Autorenverlag Matern 2001 veröffentlichte . Philippe Micols Projekte wurden von Stadt und Kanton Bern, Kulturstiftung Pro Helvetia, SUISA Stiftung für Musik, Stanley Thomas Johnson Stiftung, Migros Kulturprozent, Kulturraum Niederrhein und Stadt Duisburg unterstützt. Zusammen mit Ruth Bamberg war Philippe Micol maßgeblich am Projekt „Platzhirsch“ in Duisburg beteiligt.