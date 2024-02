Chemikalien-Hersteller Duisburger Traditionsunternehmen Venator entlässt rund 450 Mitarbeiter

Das Duisburger Chemieunternehmen Venator trennt sich von der Hälfte seiner Mitarbeiter. Rund 450 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Das gab die Geschäftsführung am Donnerstag bekannt. Die Titandioxid-Produktion am Standort in Homberg soll demnach ins Werk nach Krefeld-Uerdingen verlegt werden. Die Geschäftsführung informierte die Mitarbeiter am Morgen über den sogenannten „Transformationsplan“. Es gehe darum, das Produkt- und Lieferangebot zu erweitern und die Margen zu verbessern.