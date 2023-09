Neuer Standort in Duisburg gefunden Espera zieht nach Asterlagen

Das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen wird Espera allerdings noch nicht im Businesspark feiern können: Baubeginn soll 2025 sein, die Fertigstellung wäre dann etwa ein Jahr später. Nach dem Umzug ergeben sich dann auch für den Standort an der Moltkestraße neue Perspektiven: „Wir werden dort verkaufen“, so der Firmenchef. Das Areal in Duissern sei wegen seiner Nähe zur Innenstadt „ideal für eine Wohnbebauung“. 50 bis 60 Lkw pro Woche sollen in Asterlagen vom und zum neuen Firmensitz unterwegs sein, die Nähe zur A40 ist sicher ein großer Standortvorteil. Für die 135 Mitarbeiter ist die Erreichbarkeit dagegen nicht so gut wie in Duissern. Korthäuer mahnte daher direkt an OB Link eine verbesserte Anbindung des Businessparks mit Bus uns Bahn an.