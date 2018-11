Grausamer Fund in Polen: Totes Baby in Altkleidern aus Duisburg gefunden

Duisburg/Kielce Bei der Sortierung eines Altkleidertransports in Polen haben Mitarbeiter vor knapp zwei Wochen ein totes Baby gefunden. Die Ladung kam aus Duisburg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das kleine Mädchen muss laut Duisburger Polizei in der Zeit vom 31. Oktober (Mittwoch) bis zum 8. November (Donnerstag) in einem Altkleidercontainer der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg abgelegt worden sein. Polizisten aus Duisburg und Polen arbeiten mit Hochdruck daran, diese Tragödie aufzuklären. Auch die Mutter, die sich sicherlich in einer Ausnahmesituation befindet, benötigt womöglich Hilfe.