Einsatz in Duisburg Toter nach Unfall mit Straßenbahn noch nicht identifiziert

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft hatte gegen 16.50 Uhr der Feuerwehr gemeldet, dass sich in Höhe der Haltestelle „Rhein-Ruhr-Halle“ in Alt-Hamborn ein Mensch unter einer Straßenbahn der Linie 903 befindet. Der Verstorbene soll laut Angaben eines Augenzeugen (69) mit einem weiteren Mann in Höhe der Einmündung zur Kamp­straße über einen Fußgängerüberweg in Richtung des Rhein-Ruhr-Bades gerannt sein.