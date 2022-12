Mordkommission ermittelt in Duisburg Toter Mann in ausgebranntem Citroën gefunden

Es sollte nur eine Gassi-Runde mit dem Hund werden. Sie endete mit dem Fund einer Leiche. Ein Passant war am Morgen des ersten Weihnachtstags an der Friedrich-Alfred-Allee in Duisburg-Wedau unterwegs. Dort fand er einen verunfallten roten Audi und einen ausgebrannten Citroën Berlingo.