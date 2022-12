Passant machte Grusel-Fund Toter in ausgebranntem Citroën – Halter ist 40-Jähriger aus Duisburg

Die Autos waren am Ende der Sackgasse in der Nähe der Wasserskianlage und der Sportschule Wedau gefunden worden. Häuser stehen an dieser Stelle nicht. Der rote Audi stand frontal vor einem Baum, mit deformierter und eingedrückter Front. Ein Fahrer konnte nicht angetroffen werden. Der ausgebrannte Citroën stand in unmittelbarer Nähe zum Audi auf dem Gehweg.