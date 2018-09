Duisburg: Tonnenschwere Filter schweben über dem Wasserwerk Bockum

Duisburg Die Stadtwerke haben das Wasserwerk Bockum für zwei Millionen Euro mit sechs neuen Großfiltern ausgerüstet. Dafür wurden in der Nacht ein 500- Tonnen-Kran und vier tonnenschwere Großfilter vom Krefelder Hafen zum Wasserwerk in Bockum gebracht.

Die Stadtwerke investieren an ihrem Standort im Düsseldorfer Norden Millionen in die Versorgungssicherheit der Duisburger. Am Dienstag stand an einem der beiden dortigen Wasserwerke ein sehr interessantes Großprojekt an. Dafür wurden in der Nacht ein 500-Tonnen-Kran und vier tonnenschwere Großfilter vom Krefelder Hafen zum Wasserwerk in Bockum gebracht – eine echte Herkulesaufgabe, die vor allem vom Transportunternehmen einiges an Feingefühl erforderte.