Frau in Beeck schwer verletzt Angriff auf Duisburgerin soll versuchter Mord gewesen sein

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, schwebt die Frau, die Mitte 20 ist, nicht mehr in Lebensgefahr. Sie hatte eine Freundin benachrichtigt, dass sie in großer Not sei und Hilfe brauche. Die Polizei wurde demnach gegen 7.40 Uhr alarmiert, weil es einen körperlichen Übergriff in einer Wohnung in der Weststraße gegeben hat.