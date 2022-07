Verlosungsaktion : Tickets für das Sommerkino im Landschaftspark gewinnen

Duisburg Auch für die Vorstellung am Dienstag, 19. Juli, verlosen RP Online und Rheinische Post in Zusammenarbeit mit dem Filmforum zwei Mal zwei Tickets. Zu sehen ist der Film „Der Rosengarten von Madame Vernet“.

Alles, was Sie tun müssen, um zwei Tickets für diesen Film zu gewinnen, ist eine Mail an duisburg@rheinische-post.de zu schreiben. Einsendeschluss ist Dienstag, 19. Juli, 11 Uhr. Bitte geben Sie dabei Vor- und Zuname und eine Telefonnummer an, unter der wir die Gewinner rechtzeitig benachrichtigen können.