Monsieur Claude und sein großes Fest : Tickets für Kult-Komödie mit Starbesuch im Sommerkino gewinnen

Duisburg Die beiden ersten Filme der „Monsieur Claude“-Reihe waren ein Riesenerfolg, der dritte Teil erlebt jetzt am Donnerstag, 21. Juli, seine Deutschland-Premiere im Sommerkino. Aus diesem Anlass sind auch der Regisseur und einer der Schauspieler in Duisburg zu Gast. Wie Sie Tickets für die ausverkaufte Vorstellung gewinnen können.

Zum bundesweiten Filmstart des aktuellen Monsieur-Claude-Films am Donnerstag, 21. Juli, besuchen Regisseur Philippe de Chauveron und Schauspieler Jochen Hägele das Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord . Damit wird den Besuchern am Donnerstag eines der absoluten Highlights der diesjährigen Open-Air-Kino-Saison geboten. Dass der Abend schon lange ausverkauft ist, versteht sich von selbst.

Wer gewinnen möchte, braucht nur eine E-Mail an duisburg@rheinische-post.de zu schicken. Bitte geben Sie dabei Vor- und Zunamen an und ihre Telefonnummer an, damit wir sie im Fall des Gewinns benachrichtigen können. Die Gewinner können dann ihre Eintrittskarten am Donnerstag am Ticket-Container bis 20.30 Uhr abholen.