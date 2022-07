Verlosungsaktion : Tickets für Komödie „Contra“ im Sommerkino zu gewinnen

Duisburg „Contra“ heißt der Film, für den RP Online und Rheinische Post in Zusammenarbeit mit dem Filmforum zweimal zwei Karten verlosen. Der Film mit Christoph Maria Herbst läuft am Mittwoch, 20. Juli, ab Einbruch der Dämmerung im Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Der Herr Professor lässt sich gehen und vergreift sich im Ton – das ist natürlich eine Paraderolle für Christoph Maria Herbst in der nachdenklichen Komödie „Contra“. Im voll besetzten Hörsaal der Frankfurter Uni macht Richard Pohl, der Arroganz für Charakterstärke hält, die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) runter. Rassistisch, sexistisch, die Religion beleidigend – das volle Programm.

Als Mann der alten Schule weiß er rein gar nichts über neue Medien. Schon ist das Video im Netz und der Professor in der Defensive. Professor Pohl hält nichts von Humor. Regisseur Sönke Wortmann in seiner nachdenklichen Komödie „Contra“ dafür um so mehr. Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq sind dabei perfekte Sparringspartner beim Ringkampf mit Worten.