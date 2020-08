DuisburgSport mit neuen Portal : Tickets für die Bäder jetzt auch online buchbar

HOMBERG Nachdem die Freibad-Saison aufgrund der kühlen Witterung so gut wie gelaufen zu sein scheint, hat DuisburgSport nun ein Online-Ticket-System für die städtischen Frei- und Hallenbäder eingerichtet.

Wer in städtischen Frei- und Hallenbädern schwimmen möchte, kann ab Mittwoch, 26. August, das neue System von DuisburgSport nutzen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Gerade vor dem Kombibad Homberg hatte es lange Warteschlangen gegeben – und das bei großer Hitze. Nun ermöglicht ein Portal auf der Website duisburgsport.de den Badegästen, ihre Schwimmzeiten vorab zu reservieren und dort auch direkt zu bezahlen. An den Bäderkassen vor Ort verbleibt ein kleines Restkontingent an Eintrittskarten. Buchungen sind maximal drei Tage vor dem geplanten Besuch möglich. Sobald jedoch die wegen der Corona-Pandemie limitierte Besucherzahl pro Zeitfenster erreicht ist, können keine weiteren Tickets gekauft werden. Am Ende der jeweiligen Schwimmzeit müssen die Gäste das Bad verlassen, damit es gereinigt werden kann. Im Freibad Homberg und im Allwetterbad Walsum sind die geöffneten Zeiträume täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr buchbar. In den Hallenbädern unterscheiden sich die Zeitfenster, sind jedoch innerhalb der Öffnungszeiten von 6.30 Uhr und 20 Uhr aufgeteilt. DuisburgSport berechnet pro Zeitfenster die Hälfte des üblichen Eintrittsgeldes. 11er-Karten können momentan leider nicht eingelöst werden, behalten aber ihre Gültigkeit.