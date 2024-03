Thyssenkrupp Steel in Duisburg 40 Meter hohe Versuchsanlage für grüne Roheisenproduktion

Zielgrößen der Forschung sind neben CO 2 -Ersparnis, Produktqualität und Anlagenperformance auch Erkenntnisse zum Anlagenhandling und zur Anlagensicherheit. Begleitet werden die Versuche durch Simulationen und Sonderuntersuchungen an Reduktionsanlagen im Technikum des VDEh-Betriebsforschungsinstituts in Düsseldorf, was eine Forschung in verschiedenen Maßstäben (Technikumsanlage, Direktreduktions-Versuchsanlage, industrielle Anlage) ermöglicht. Die Versuchsanlage soll dabei einen wichtigen Beitrag zur industriellen Umsetzung der wasserstoffbasierten Direktreduktion leisten.