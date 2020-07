Drohende Werkschließung in Duisburg : Thyssenkrupp sucht die letzte Hoffnung

Beim angeschlagenen Stahlkonzern Thyssenkrupp droht dem Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim die Schließung. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Wenn fünf SPD-Landtagsabgeordnete ein Thyssenkrupp-Werk besuchen, dann ist die Lage ernst für Europas größten Stahlstandort. Die Zukunft des Grobblechwerk in Duisburg steht weiter auf der Kippe – und gerade jetzt könnte die Corona-Krise die Investoren verschrecken.

Thomas Kutschaty sitzt seit 15 Jahren für die SPD im Landtag. Wer das als Sozialdemokrat schon so lange tut, der hat viele Fabriken und Industriewerke von innen gesehen. Doch ein Besuch wie der am Mittwoch im Thyssenkrupp-Werk in Duisburg-Hüttenheim, der wird Kutschaty wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Denn die großen Hallen, in denen sonst die Stahlarbeiter malochen, waren weitgehend leer. Fast für die gesamte Belegschaft hat die Essener Konzerspitze Kurzarbeit angemeldet. Schuld daran ist, wie auch nicht anders zu erwarten, die Corona-Krise – und dazu die ohnehin schwierige Lage auf dem Automobil-Markt.

Kutschaty kennt die Lage in der Stahlindustrie. „Duisburg ohne Stahl und Stahl ohne Duisburg, das ist nicht vorstellbar“, sagt er. Der 52-Jährige kommt aus Essen, der Heimat von Thyssenkrupp. Zu seinem Besuch in Hüttenheim hat er Verstärkung aus Düsseldorf mitgebracht. Auch Ex-Innenminister Ralf Jäger, die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sarah Philipp und die SPD-Abgeordneten Rainer Bischoff sowie Frank Börner kamen vorbei. Dabei war auch Oberbürgermeister Sören Link (SPD). Wenn so viel Parteiprominenz bei Thyssenkrupp auftaucht, dann ist die Lage ernst.

Die Konzernspitze will das Grobblechwerk in Duisburg verkaufen – falls sich ein Käufer findet. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Verhandlungen“, sagt Betriebsratschef Mehmet Göktas. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht verlässlich sagen, wie es am Standort weitergeht. Bis Ende des Jahres soll die Übernahme bestenfalls stehen. Will bis dahin kein Investor das Werk übernehmen, droht die Schließung bis Ende 2021. 800 Mitarbeiter sind betroffen. Der Personalvorstand versicherte den Stahlarbeitern, dass man im Falle einer Schließung jedem einen anderen Job in der Stahlsparte anbieten will.

Kutschaty nutzt den Termin, der Teil seiner Sommertour ist, als Hilfe für die SPD im Kommunalwahlkampf. Er wolle sich dafür einsetzen, dass der Stahlstandort Duisburg gesichert bleibt. Es könne nicht sein, dass bald der Stahl aus China eingeführt werden muss. Viel ist die Rede von „Chancen“ und von „Arbeitsplätzen, um die man kämpfen muss.“ Ob das wirklich klappt, ist fraglich.

von links: Oberbürgermeister Sören Link, SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty und Betriebsratschef Mehmet Göktas. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Klimastrategie von Thyssenkrupp wird teuer. bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen aus Produktion und Prozessen im eigenen Unternehmen sowie die Emissionen aus dem Bezug von Energie um 30 Prozent reduziert werden. Dabei helfen soll Wasserstoff, der bei der Produktion zum Einsatz kommt. Laut OB Link ist Stahl weiter die Zukunft von Duisburg. Es brauche dafür aber massive Investitionen in Millionenhöhe – von Bund, Ländern und sogar der EU.