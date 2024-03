Neue Pläne von Thyssenrkupp Steel Methanol statt Diesel – diese Boote sollen CO2 einsparen

Ein weiteres Beispiel für die Reduktion von klimaschädlichen Gasen in der Lieferkette ist die Nutzung von klimafreundlichen Angeboten der DB Cargo. Zwar setzt der Stahlproduzent zwischen den Standorten schon länger auf die umweltfreundliche Schiene, doch mit Umstellung der Zugverbindungen zwischen den verschiedenen Standorten auf DBeco solutions werden die CO 2 -Emissionen noch weiter gesenkt. Denn Thyssenkrupp Steel setzt bei den elektrifizierten Strecken auf DBeco plus, also 100 Prozent Ökostrom.