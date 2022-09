Stahlriese aus Duisburg : Thyssen-Betriebsrat rechnet mit längerer Kurzarbeit für Beschäftigte

Duisburg Wegen schwächelnder Nachfrage und explodierender Betriebskosten tritt der Stahlriese aus Duisburg auf die Produktionsbremse. Wie viele Mitarbeiter davon betroffen sind und was der Betriebsrat fordert.

In der Stahlsparte von Thyssenkrupp wird es nach Einschätzung des Betriebsrates noch längere Zeit Kurzarbeit geben. Mit kurzer Unterbrechung greife der größte deutsche Stahlkonzern mit Hauptsitz in Duisburg seit etwa drei Monaten auf Kurzarbeit zurück, sagte Stahlbetriebsratschef Tekin Nasikkol am Mittwoch nach einer Betriebsrätekonferenz in Duisburg. Ursache hierfür sei unter anderem eine schwächelnde Nachfrage durch die Automobilindustrie, die wegen der hohen Energiekosten ihre Produktion zurückfahre.