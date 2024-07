Helios St. Anna Klinik Duisburg 60-Jähriger will Mut machen – „Krebs ist eine scheiß Krankheit“

Die Geschichte, die das Helios St. Anna-Krankenhaus in Huckingen jetzt berichtet, soll Mut machen. Dabei fing alles ganz dramatisch an: „Was als einfache Heiserkeit beginnt, verändert das Leben von Thomas Petersjohann dramatisch. Ein halbes Jahr lang nehmen die Beschwerden stetig zu. Schließlich kann er kaum noch schlucken und trinkt fast nichts mehr. Die erschreckende Diagnose lautet: ein T4a-Tumor im Kehlkopf“, so das Krankenhaus in einer Mitteilung. Von „T4a“ spricht man, wenn von dem Tumor auch andere Organe oder Strukturen befallen werden.